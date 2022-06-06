Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что в Турции будут и дальше снижаться процентные ставки, несмотря на то, что в прошлом именно это привело к серьезному ослаблению турецкой лиры по отношению к доллару США.

«Это правительство не намерено повышать процентные ставки. Наоборот, они будут снижаться», — сказал турецкий президент на пресс-конференции в Анкаре.

Как отмечает агентство Bloomberg, после заявления президента Турции национальная валюта подешевела на 0,9% до отметки 16,6 лир за доллар США. В этом году валюта обесценилась на 19,8%, что является худшим показателем среди валют развивающихся рынков.