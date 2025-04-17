Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, обвинив его в нежелании снижать процентные ставки.

«ЕЦБ, как ожидается, снизит ставки в седьмой раз, — написал Трамп в соцсети Truth Social. — Однако Джером «Слишком Поздно» Пауэлл из Федрезерва, всегда опаздывающий и ошибающийся, вчера выступил с докладом, который снова — что неудивительно — оказался полным провалом».

«Цены на нефть снижаются, продукты питания (даже яйца!) дешевеют, и США богатеют за счет пошлин. «Слишком Поздно» должен был снизить процентные ставки, как и ЕЦБ, давным-давно, но теперь он явно должен их понизить. Поскорее бы полномочия Пауэлла закончились!», — добавил Трамп.

Срок полномочий Пауэлла во главе Федрезерва истекает в мае 2026 года.

Bloomberg отмечает, что из формулировки последней фразы неясно, выражает ли Трамп простое сожаление по поводу того, что Пауэлл покинет пост руководителя ФРС только через год, или же намекает на возможность смещения его с поста раньше истечения срока.

Трамп, назначивший Пауэлла главой ФРС в свой первый президентский срок, неоднократно критиковал его за недостаточно активное смягчение денежно-кредитной политики. Сам Пауэлл говорил, что у президента США нет полномочий сместить председателя ФРС, и подчеркивал, что не покинет свой пост, даже если глава государства попросит его об этом.

Накануне Пауэлл заявил, что вводимые Трампом импортные пошлины могут замедлить рост экономики и ускорить инфляцию, но Федрезерв пока не готов вмешиваться и хочет дождаться большей ясности прежде, чем рассматривать корректировку параметров денежно-кредитной политики.