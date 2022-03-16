Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что примет участие в саммите лидеров НАТО, посвященном ситуации в Украине, который пройдет 24 марта в Брюсселе.

«24 [марта] снова состоится саммит НАТО, на нем у нас будет возможность продолжить переговоры с того места, где мы остановились. Потому что между Россией и Украиной продолжают развиваться события», — сказал турецкий президент по итогам переговоров с польским коллегой Анджеем Дудой в Анкаре.

Как уточнили ТАСС в канцелярии Эрдогана, его визит в Бельгию намечен на 23-24 марта.

По словам президента Турции, Анкара и Варшава договорились «активизировать дипломатические усилия по прекращению» конфликта на Украине. «Глава МИД Турции сегодня провел переговоры в Москве, завтра он отправится на Украину. Мы проводим интенсивные дипломатические контакты, также продолжим консультации с Польшей», — добавил Эрдоган.

Дуда в свою очередь выразил мнение, что «Турция играет чрезвычайно важную роль в обеспечении мира в этом регионе». «В прошлом году мы с Турцией начали успешное сотрудничество в оборонной сфере. И мы продолжим развивать это сотрудничество», — отметил президент Польши.