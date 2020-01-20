Эрдоган заявил, что не сядет за стол переговоров с Хафтаром

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не сядет за стол переговоров с главой Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром.
В Берлине в воскресенье прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС, ООН. Были на саммите и премьер-министр правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
«Я сразу сказал (президенту РФ Владимир) Путину, что мы не принимаем роль посредника. Путин сказал, что возьмет на себя Хафтара и предложил мне работать с Сарраджем, чтобы решить проблему. У нас с ним такой подход. А вообще-то я по моим политическим воззрениям за один стол с террористом не сяду, и ему не дам сесть», — сказал Эрдоган турецким журналистам, возвращаясь с конференции по Ливии в Берлине. Его цитирует телеканал A Haber.(РИА Новости)