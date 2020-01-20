Эрдоган заявил, что не сядет за стол переговоров с Хафтаром

«Я сразу сказал (президенту РФ Владимир) Путину, что мы не принимаем роль посредника. Путин сказал, что возьмет на себя Хафтара и предложил мне работать с Сарраджем, чтобы решить проблему. У нас с ним такой подход. А вообще-то я по моим политическим воззрениям за один стол с террористом не сяду, и ему не дам сесть», — сказал Эрдоган турецким журналистам, возвращаясь с конференции по Ливии в Берлине. Его цитирует телеканал A Haber.(РИА Новости)