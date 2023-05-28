В эти минуты выигравший во втором туре президентских выборов Раджеп Тайип Эрдоган выступает перед своими сторонниками в Стамбуле.

Президентские и парламентские выборы в Турции завершились очередной победой действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его Партии справедливости и развития.

Добавив еще одну победу к своим двум десятилетиям побед, президент Реджеп Тайип Эрдоган выиграл у своего оппонента Кемаля Кылычдароглу, получив 52,13% голосов избирателей.

Свою речь он начал с песни «Seviyoruz»:

«Спасибо моей нации, подарившей нам праздник демократии», — заявил кандидат от Эрдоган. Он поблагодарил граждан Турции, которые пришли на избирательные участки и выразили свою волю:

«Поздравляю наших граждан, молодежь, однопартийцев. Я хотел бы поблагодарить каждого из наших граждан, которые доверили нам страну в течение следующих 5 лет. Надеюсь, мы заслужим ваше доверие. Мы будем такими же, как и предыдущие 21 год».

«Я благодарю каждого гражданина моей страны, возложившего еще раз на нас ответственность за управление страной в течение следующих 5 лет»,- подчеркнул Эрдоган.

Он добавил, что это победа всего турецкого народа.