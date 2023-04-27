Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает исполнять свои обязанности и возобновит участие в мероприятиях после небольшого отдыха. Об этом заявил в среду в Twitter пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.

«Некоторые зарубежные СМИ распространяют аморальные ложные новости о состоянии здоровья господина президента. Господин президент находится при исполнении своих обязанностей. Он продолжит [участвовать] в программах в том же духе после небольшого отдыха», — подчеркнул он.

Челик также «выразил благодарность за пожелания здоровья и благополучия», адресованные Эрдогану. «Мы хотели бы поблагодарить за пожелания скорейшего выздоровления, присланные от людей из разных стран мира», — добавил он.

Ранее депутат от правящей Партии справедливости и развития и ее зампред Эркан Кандемир сообщил, что Эрдоган примет участие в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС «Аккую» в четверг в онлайн-формате. Изначально ожидалось, что турецкий лидер лично будет присутствовать на церемонии.

Ранее Эрдоган заявил, что отменил запланированные на среду публичные выступления по совету врачей и будет восстанавливаться дома. Вечером во вторник прямой телеэфир с президентом был сокращен из-за его недомогания. По словам турецкого лидера, недуг вызван желудочным гриппом. Эрдоган отвечал на вопросы журналистов телекомпаний Kanal7 и Ülke в рамках кампании перед выборами главы республики, которые пройдут в Турции 14 мая. Через несколько минут после начала эфира трансляция на 20 минут прекратилась, по телевидению транслировали рекламные заставки. После этого интервью было продолжено.