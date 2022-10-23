Выступая в субботу на открытии ряда объектов в провинции Малатья, турецкий лидер отметил, что отказ от диалога с одной из конфликтующих сторон поставил бы Турцию в один ряд с европейскими государствами, которые сегодня переживают энергетический кризис.

«Сбалансированная политика Турции [по войне в Украине] вызвала одобрение во всем мире. Если бы мы пошли на поводу критиков, то сегодня пришлось бы как европейцам думать о том, как пережить грядущую зиму. Однако Анкара пошла по иному пути и проблем с газом у нас нет», — отметил политик.

Глава турецкого государства отметил, что Турция превращается в крупный газовый хаб, с которым связывают надежды [за рубежом]. (Анадолу)