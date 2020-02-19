Эрдоган в шаге от начала операции в Идлибской зоне

Вчера, 18 февраля, в Москве завершились двухдневные переговоры делегаций Турции и России по ситуации в Идлибской зоне деэскалации. Переговоры в МИД РФ прошли в закрытом для прессы режиме с участием дипломатов, представителей Минобороны и спецслужб двух стран.

Турецкую делегацию на переговорах возглавлял замглавы МИД Седат Онал, российскую — спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД Сергей Вершинин.

«Операция ВС Турции в Идлибской зоне деэскалации может начаться в любой момент», — заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей партии в среду в Анкаре.

По словам главы государства, Турция не оставит Идлиб режиму Башара Асада и его сторонникам.

«Мы полностью готовы к собственной операции в Идлибе, это только вопрос времени, можем начать ее в любую минуту, это жизненно важная для нас операция», — сказал Эрдоган. Он добавил, что обсудил возможные действия Турции в Идлибе в ходе телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

В свою очередь Дмитрий Песков заявил о том, что операция турецких войск против Асада – это наихудший сценарий развития ситуации.

«Если речь идет об операции против террористических группировок в Идлибе, то это будут действия в русле сочинских договоренностей, ибо нейтрализация этих террористических группировок, обладающих сейчас достаточно мощной инфраструктурой вооружений, оборудования и амуниции, — это обязанность именно турецкой стороны», — пояснил пресс-секретарь российского лидера.

«Если речь идет об операциях в отношении легитимных властей Сирийской Республики, вооруженных сил Сирийской Арабской Республики, то это худший вариант развития событий», — добавил Песков.

«Что касается результатов российско-турецких переговоров, которые состоялись в Москве вчера и позавчера, то на них не было достигнуто окончательного результата в отношении того, как выполнять договоренности президентов Путина и Эрдогана по Идлибу. Никаких новых требований мы не выдвигали. Считаем, что нужно выполнить все то, о чем условились наши лидеры», — сказал глава МИД России Сергей Лавров.

Ситуация постепенно выходит из под контроля и, по всей видимости, если турецкие военные будут атаковать правительственные войска Сирии, то Россия без сомнений будет вовлечена в войну с Турцией.

Комментируя ситуацию #, украинский эксперт по Ближнему Востоку Илья Куса, отметил, что стороны не могут договориться в основном по двум принципиальным вопросам.

«Первое – до какой линии войска Асада должны отойти с территорий, которые они взяли. Потому что Турция пока требует, чтобы сирийские войска отошли до турецких наблюдательных пунктов. То есть вернулись на изначальные позиции до начала их операции 19 декабря прошлого года. С чем российская сторона не соглашается, для них эта операция завершилась усилением собственных позиций, и сдавать их они не собираются. Второе – Москва не знает, что делать с идлибской зоной деэскалации. Эти операции запустили процесс развала сочинских соглашений 2018 года. Еще тогда, все понимали, что эти соглашения временные. Сейчас же речь идет о том, какие будут условия новых договоренностей», — отметил эксперт.

Куса также уверен в том, что рано или поздно, стороны договорятся, но неизвестно на каких условиях.

«Может ли Москва контролировать Асада? Судя по всему, не может, но не хочет, чтобы об этом узнали все. Россия поначалу пыталась остановить Асада и договориться о перемирии с Турцией. Но сделать этого не смогла, поэтому вынуждена поддерживать Асада», — полагает аналитик.

Аналитик также убежден в том, что никаких столкновений между Россией и Турцией не будет, и Анкара в итоге примет ту реальность, которая сейчас сложилась.

«Турция примет эти условия с такими оговорками, как сирийская армия должна уменьшить свое военное присутствие вокруг Идлиба и туда должны будут войти российско-турецкие патрули. Насколько я сейчас вижу, турки попытаются защищать этих боевиков в Идлибе, которых они должны были отодвинуть от границ зоны деэскалации. Поскольку Турция уже переправила туда много техники и солдат, они постараются выполнить условие Москвы. Анкара должна также разоружить организацию боевиков, которая признана террористической, и заменить их солдатами сирийской национальной армией (СНА). Сейчас пока идут слухи о том, что Хаят-Тахрир аш-Шам будет распущена, и Турция сделает все для достижения этой цели. Если у Анкары это получится, то Россия тоже сделает все, чтобы сдержать Асада», — подчеркнул он.

Политолог, говоря о возможной гуманитарной катастрофе в случае войны, сказал, что с этим делом ситуация обстоит на много сложнее.

«Большая часть населения бежит в сторону Турции — это факт. Есть часть людей, которые переходят через гуманитарные коридоры на сторону сирийских войск, но их немного. Главный вопрос – это где разместить этих людей? Турция уже не хочет принимать беженцев, это явно видно. Эрдоган неоднократно говорил, что беженцев становится все больше. Это не секрет, что за последние несколько лет в Турции обострились отношения между сирийскими беженцами и турками», — сказал он.

Аналитик считает, что Эрдогану не нужны все эти протесты и погромы в стране.

По его мнению, Турция пытается решить вопрос беженцев путем пограничных буферных зон, куда их можно разместить.

«Пока на границе Турции и Сирии есть несколько десятков лагерей, где принимают беженцев. Турецкие представители заявляют, что мест осталось не более чем на 100 тысяч человек. Для турецкого правительства очень большой вопрос – что делать с сирийскими беженцами, и каких-то идей по поводу решения данной проблемы, я не вижу», — добавил он.

Куса также добавил, что России эта тема не очень интересна, а сирийское правительство самостоятельно не может решить вопрос, так как у него нет ресурсов.

«С другой стороны большинство людей не готовы вернуться под контроль правительства, так как они боятся репрессий, кто-то хочет уехать из Сирии вообще», – резюмировал он.