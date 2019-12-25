Эрдоган: Турция все еще готова направить войска в Ливию

Анкара все еще готова рассмотреть возможность отправки военных в Ливию, если подобный запрос поступит от Правительства национального согласия (ПНС) в Триполи. Об этом заявил в среду президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Тунисе.

«Мы никогда не находились в какой-либо другой стране без приглашения [со стороны властей этого государства]. Если соответствующее приглашение поступит, то мы его рассмотрим», — сказал турецкий лидер. Трансляция его выступления велась на официальной странице президента Турции в Twitter.

Кроме того, Эрдоган выступил с утверждением, что сейчас в Ливии «находятся не менее 2 тыс. бойцов частной военной компании «Вагнер». По словам Эрдогана, в Ливии также присутствуют бойцы из Судана, численность которых насчитывает более 5 тыс. человек.

23 декабря глава ПНС Ливии Фаиз Сарадж подтвердил, что обратился к Анкаре за военной помощью. Подписанный в ноябре ливийско-турецкий меморандум о сотрудничестве в военной сфере предусматривает возможность поставок техники, оборудования и вооружений для использования в наземных, морских и воздушных операциях.