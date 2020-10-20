Эрдоган: Турция поддержала и будет поддерживать борьбу Азербайджана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня после очередного заседания с министрами вновь заявил о поддержке Азербайджану.

По сообщению АПА, Эрдоган заявил, что Турция поддержала и будет поддерживать борьбу Азербайджана за освобождение оккупированных земель.

Он также подчеркнул, что Анкара протягивает руку помощи всем, кто обращается за поддержкой к Турции — от Балкан до Кавказа, от Азии до Африки, и это будет продолжаться: «Если посмотреть на регион, в который входит и наша страна, мы увидим, что Турция доминирует в борьбе в течение многих лет. Турция хочет мира, спокойствия, но они хотят вовлечь нашу страну во все конфликты в нашем регионе. Они этого не добьются. Мы отрубаем, и будем отрубать руки каждому, кто замахнется на нашу Родину».