Эрдоган: Турция и Великобритания 29 декабря подпишут соглашение о свободной торговле

Турция и Великобритания подпишут соглашение о свободной торговле 29 декабря, заявил в понедельник президент республики Тайип Эрдоган.

«Я хочу поделиться с вами важным событием с точки зрения нашей внешней торговли. Процесс выхода Великобритании из ЕС начинается в четверг. После долгих переговоров мы с Великобританией достигли стадии подписания соглашения о свободной торговле. Завтра оно будет подписано», — сказал президент на пресс-конференции в Анкаре.

Ранее о намерении двух государств подписать данное соглашение сообщала британская газета Financial Times.