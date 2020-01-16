Эрдоган: «TANAP — один из важнейших энергетических проектов в регионе»

Трансанатолийский газопровод (TANAP), который является воплощением сотрудничества Турции и Азербайджана превратил Турцияю в энергетический хаб, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя итоги прошлого года.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Он отметил что, несмотря на экономическую нестабильность TANAP реализован ранее запланированного. «TANAP — один из важнейших энергетических проектов в регионе» — сказал Эрдоган.

Отметим, что церемония открытия достижения TANAP Европы состоялась 30 ноября 2019 года в Ипсале (провинция Эдирне, Турция).