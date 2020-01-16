Эрдоган: «TANAP — один из важнейших энергетических проектов в регионе»

Трансанатолийский газопровод (TANAP), который является воплощением сотрудничества Турции и Азербайджана превратил Турцияю в энергетический хаб, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя итоги прошлого года.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Он отметил что, несмотря на экономическую нестабильность TANAP реализован ранее запланированного. «TANAP — один из важнейших энергетических проектов в регионе» — сказал Эрдоган.

Отметим, что церемония открытия достижения TANAP Европы состоялась 30 ноября 2019 года в Ипсале (провинция Эдирне, Турция).

| 2020-01-16T14:32:56+00:00 16 января 2020, 17:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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