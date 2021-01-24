Эрдоган связался с помощником капитана захваченного пиратами турецкого судна

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган связался с помощником капитана судна MOZART Фурканом Яреном, который был захвачен пиратами в Гвинейском заливе, сообщила администрация президента.

Отмечается, что телефонный разговор между Эрдоганом и Яреном произошел дважды.

«Получив информацию о том, что корабль движется в Габон с тремя членами экипажа, пережившими атаку, президент заявил, что внимательно следит за ситуацией, и дал поручение принять меры по спасению похищенного экипажа корабля», — пишет «РИА Новости» в воскресенье, 24 января.

О захвате турецкого грузового судно, которое шло под флагом Либерии, стало известно накануне. В результате нападения погиб уроженец Азербайджана, еще 15 человек были взяты в заложники. Сообщалось, что среди них есть раненые.

| 2021-01-24T03:24:06+04:00 24 января 2021, 04:03|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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