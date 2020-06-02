Эрдоган созвал Совбез по Ливии и Сирии

Анкара продолжит предоставлять военные консультации легитимному правительству Ливии в целях содействия его усилиям по установлению мира и спокойствия в стране.

Как сообщает Анадолу, об этом говорится в декларации по итогам заседания Совета национальной безопасности Турции, которое прошло в Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

СНБ подтвердил готовность Турции продолжать многоплановые усилия, направленные на сохранение территориальной целостности Сирии, освобождение региона от террористов и возвращение на родину сирийских беженцев.

В декларации подчеркивается, что Турция без каких-либо компромиссов продолжит защищать свои права и интересы в Восточном Средиземноморье.

Отмечено, что Анкара и впредь будет вести решительную борьбу с терроризмом.