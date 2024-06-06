Президент Польши Анджей Дуда назначил на 10 июня заседание cовета нацбезопасности.

Как передает # со ссылкой на Газета.ru, об этом сообщает Onet.

Главной темой которого станет обсуждение задержания военнослужащих армии страны, которые открыли стрельбу в сторону мигрантов на границе с Беларусью.

«Да, я созвал совет национальной безопасности в связи с ситуацией на границе [с Беларусью]. Вероятно, встреча состоится в понедельник [10 июня] в 16.00», — сказал глава государства журналистам на брифинге во Франции.

По его словам, необходимо обсудить произошедшее, так как это касается безопасности Польши и волнует общественное мнение.

«Люди заслуживают объяснений», — добавил польский лидер.

Также президент выразил удивление тому, что в итоге солдаты были задержаны.

«Это очень шокирующий факт, учитывая, что в последнее время наши солдаты на границе неоднократно подвергались нападениям со стороны людей с белорусской стороны», — заключил Дуда.

Стрельба произошла еще в конце марта, но стало известно о произошедшем только сейчас. Согласно информации портала, инцидент произошел возле польской деревни Дубиче-Церкевене. Недалеко от нее находится граница с Брестской областью Беларуси.