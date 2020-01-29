Эрдоган считает, что астанинский процесс по Сирии перестал реализовываться на практике

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что астанинские договоренности Турции, России и Ирана по сирийскому урегулированию перестали реализовываться на практике. Соответствующее заявление президента передает в среду телеканал NTV.

«Сейчас ничего такого вроде астанинского процесса не осталось. Он затих или его приглушили. Нам с Россией и Ираном надо посмотреть, что сделать, чтобы возобновить этот процесс», — сказал он. Эрдоган при этом напомнил, что «США не участвуют в этом процессе на высоком уровне, а только на уровне посла или спецпредставителя».

«Так что главным образом мы трое — Россия, Турция и Иран — занимаемся этим. Сейчас мы можем посмотреть, что сделать для обновления астанинского процесса», — указал президент. При этом он добавил, что окончательное решение по сирийскому урегулированию «принимается в Женеве».

Говоря о ситуации в Идлибе, турецкий лидер заявил, что «партнеры Анкары обещали остановить нападения и бомбежки, но не добились этого, и терпение Турции заканчивается».

Кроме того, Эрдоган считает, что Россия не придерживается договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии.

«Если Россия будет соблюдать эти договоренности [в рамках сочинского и астанинского форматов], мы продолжим их верно соблюдать. В настоящее время Россия им не привержена», — заявил он.(ТАСС)