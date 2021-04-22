Эрдоган рассказал о вкладе Турции в борьбу с изменением климата

Турция продолжит вносить свой вклад в глобальные усилия по борьбе с изменением климата наравне со странами с аналогичным экономическим уровнем.

Об этом, как сообщает Анадолу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на климатическом онлайн-саммите.

«Изменение климата влияет не только на определенные государства, которые больше всего загрязняют мир, но и на все человечество, в первую очередь страны африканского континента», — добавил он.

Касаясь плана действий и стратегии Турции по борьбе с последствиями изменения климата, президент Эрдоган отметил, что Анкара ожидает сокращения выбросов парниковых газов до 21% до 2030 года. «В соответствии с нашим обязательством на период с 2012 по 2030 год мы намерены сократить выбросы парниковых газов на 1,92 миллиарда тонн», — напомнил он.

Глава государства подчеркнул, что Турция «почти не несет ответственности за выбросы парниковых газов и должна быть справедливо оценена в глобальном климатическом режиме».

Президент Эрдоган напомнил, что Турция является региональным лидером в плане использования возобновляемых источников энергии, а также занимает в этой сфере 6-е место в Европе и 13-е место в мире.

По его словам, за последние два десятилетия стране удалось существенно увеличить площадь лесных массивов. «Мы посадили в общей сложности 5,1 миллиарда саженцев за последние 18 лет и увеличили наш лесной фонд с 20,8 миллиона до 22 миллионов гектаров»,-констатировал турецкий лидер.

Глава государства рассказал, что принятый в Турции проект по «нулевым отходам» позволит увеличить долю вторичной переработки до 60 процентов к 2035 году.

Турецкий лидер также указал на важность налаживания стратегического сотрудничества на глобальном уровне, особенно в области «зеленой трансформации».