Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил уверенность, что его встреча с американским коллегой Джо Байденом на июньском саммите НАТО в Брюсселе ознаменует собой новую эру в турецко-американских отношениях.

Об этом, как сообщает Анадолу, турецкий лидер заявил в ходе онлайн-встречи с руководителями крупных американских компаний.

Касаясь перспектив экономического сотрудничества между двумя странами он подчеркнул, Анкара нацелена на доведение объема товарооборота между Турцией и США до 100 млрд. долларов. Глава государства отметил, что для достижения этой цели сторонам необходимо продемонстрировать “искренний, уважительный подход, основанный на общих интересах и ценностях”.

Президент Эрдоган также заявил о намерении превратить Турцию, являющуюся “сердцем трех континентов”, в глобальный производственный и технологический центр.

Говоря об экономических успехах страны, он отметил, что с показателем 1,8 процента Турция стала страной с самым высоким темпом роста экономики в G20 после Китая.

“Турецкий экспорт за первые 4 месяца 2021 года увеличился на 45 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 4 млрд 272 млн долларов”,-добавил глава государства.

Президент Эрдоган обратил внимание, что несмотря на неопределенность, вызванную пандемией, наблюдается серьезный рост инвестиционной привлекательности Турции.

Он сообщил, что в ближайшее время власти страны представят турецкой общественности и международным инвесторам свою стратегию прямых иностранных инвестиций в экономику страны.

По его словам, Турция придает особое значение проектам, которые ускорят технологическую трансформацию страны, создадут рабочие места и положительно повлияют на баланс текущего счета.

Президент Эрдоган сообщил также, Турция намерена упростить систему стимулирования инвестиций и предоставления инвесторам льгот.