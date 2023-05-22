США должны найти мужчину, разбившего окна в «Турецком доме» в Нью-Йорке, потребовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Mynet.

«Вы должны найти этого террориста, который ломом разбил окна в Туркеви», — заявил турецкий лидер, находясь в конгресс-центре «Халич» в Стамбуле.

Ранее стало известно, что в Нью-Йорке было совершено нападение на «Турецкий дом», где находится генеральное консульство республики в США.

Именно в этом здании проходит голосование на выборах президента Турции. 20 мая за рубежом начался второй тур выборов.