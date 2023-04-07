Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в пятницу, 7 апреля в Анкаре главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Встреча прошла в Президентском комплексев закрытом для прессы режиме.

На встрече присутствал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Ранее Лавров провел встречу со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Лавров обсудил с Чавушоглу создание газового хаба в Турции и сотрудничество двух стран по АЭС «Аккую».

Глава МИД Турции Чавушоглу говорил на пресс-конференции с российским коллегой Лавровым, что Анкара продолжит усилия по урегулированию ситуации на Украине.

По его словам, турецкие власти обеспокоены возможной эскалацией конфликта весной.