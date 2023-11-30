Госсекретарь США Энтони Блинкен покинул столицу Северной Македонии Скопье, где проходит встреча министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), перед прибытием министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщает Европейская правда. По данным издания, украинская делегация заранее уже знала о таком шаге со стороны США.

Американская дипломатическая служба, однако, избегала публично подчеркивать это изменение расписания как бойкот министерской встречи из-за участия России.

Накануне Блинкен провел встречу с главой МИД Северной Македонии Буяром Османи. Также он принял участие в рабочем ужине, организованном в рамках саммита, после чего покинул Скопье.

«Вероятнее всего, именно Блинкена имел в виду глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, когда заявлял о наличии коллег, которые посетят ужин, состоявшийся без Лаврова, но не останутся на пленарное заседание», — пишет издание.

Министр иностранных дел Сергей Лавров изменил маршрут полета на министерскую встречу ОБСЕ. Самолет летел через Грецию, а не Болгарию, поскольку София запретила пролет борта, на котором была скандальная пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Как сообщает российское агентство ТАСС, Лавров уже прибыл в Скопье. Самолет направлялся над Турцией и Грецией, хотя сперва ожидали, что борт МИД РФ полетит через Болгарию.

«Как стало известно ТАСС, болгарская сторона отказала в пролете самолета главы МИД РФ, если на борту будет находиться официальная пресс-секретарь российского дипломатического ведомства Мария Захарова», — пишет агентство.

В распоряжении издания якобы есть соответствующая нота официальной Софии. В документе якобы указано, что разрешение на пролет российской делегации «не касается директора департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой, которая фигурирует в санкционном списке». Лавров, как известно, также под санкциями ЕС, но на него нота не распространяется по неизвестным причинам.