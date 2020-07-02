Эрдоган прибыл в Катар

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в четверг с однодневным рабочим визитом в Доху, сообщает Агентство Анадолу.

Самолет с главой турецкого государства приземлился в международном аэропорту Дохи в 15.35 по турецкому времени.

Турецкого лидера встречали министр обороны Катара Халид бин Мохаммед Аль-Аттия и др.

В ходе визита турецкого лидера сопровождают министр национальной обороны Хулуси Акар, министр казначейства и финансов Берат Албайрак, глава управления национальной разведки (MİT) Хакан Фидан, глава управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.

В рамках рабочего визита в Дохе состоятся переговоры лидеров двух стран.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара Шейх Тамим бин Хамад аль-Тани обсудят состояние двусторонних отношений, региональную и международную повестку дня.

Это первый зарубежный визит Эрдогана после начала пандемии коронавируса нового типа.