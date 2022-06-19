Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган представит на саммите лидеров НАТО в Мадриде документы о поддержке Швецией и Финляндией боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).

«Будут продемонстрированы доказательства финансовой и политической поддержки Швеции и Финляндии РПК, будет заявлено, что «союзные» отношения не могут быть установлены, пока продолжается это враждебная позиция», — сообщает газета Sabah.

Также в публикации отмечается, что в ходе военной операции в Сирии и на севере Ирака турецкими военными были захвачены противотанковые пушки шведского производства АТ-4. Были записаны серийные номера противотанковых орудий и сделаны снимки.

Саммит НАТО в Мадриде пройдет в конце июня, на нем встретятся главы государств — участников альянса.