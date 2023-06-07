Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону в среду с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию вокруг плотины Каховской ГЭС, предложив создать международную комиссию по расследованию взрыва на ней с участием России, и зерновую сделку.

Информацию об этом распространила Администрация Президента Турции.

Отмечено, что в ходе телефонного разговора Эрдоган заявил, что для расследования подрыва Каховской плотины может быть создана международная комиссия с участием Украины, России, ООН и Турции.