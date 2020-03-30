Эрдоган пожертвовал зарплату за семь месяцев на борьбу с коронавирусом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с обращением к нации в связи с ситуацией вокруг пандемии коронавируса нового типа (Covid-19), сообщает Агентство Анадолу.

Глава государства рассказал, что в Турции поэтапно принимаются меры предосторожности против распространения заболевания.

Он подчеркнул, что Турция обладает более совершенными медицинскими учреждениями по сравнению с другими странами, ведущими борьбу с вирусом.

Турецкий лидер сообщил, что в связи со вспышкой COVID-19 в стране ускоренными темпами открываются новые и укрепляется существующие больницы. «Мы полны решимости задействовать все необходимые средства, чтобы обуздать распространение вируса», — подчеркнул глава государства.

Он добавил также, что в Турции в рамках борьбы против эпидемии запущена кампания под названием «Biz bize yeteriz Türkiye».

По словам президента, он пожертвовал свою 7-месячную зарплату на кампанию борьбы против распространения заболевания.

Кроме того, отметил он, Турция оказывает помощь странам пострадавшим от пандемии Covid-19. В частности, сообщил глава государства, в ближайшие дни в Италию и Испанию будут отправлены самолеты с необходимыми медицинскими материалами.