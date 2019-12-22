Эрдоган пообещал в случае необходимости увеличить военную поддержку ПНС Ливии

Президент Турции Тайип Эрдоган выразил в воскресенье готовность увеличить военную поддержку Правительству национального согласия (ПНС) в Ливии при необходимости.

«Если будет необходимо, то мы увеличим военный аспект нашей поддержки Ливии. Мы оценим все имеющиеся возможности как на суше, так и в море и в воздухе», — заявил турецкий лидер на церемонии спуска на воду подводной лодки «Пири Реис» на военной верфи Гёльджюк на северо-западе Турции.

Эрдоган также отметил, что Анкара не откажется от заключенных с ПНС соглашений о военном сотрудничестве и разграничении морских границ. «Турция не откажется от действий в Сирии и не свернет реализацию меморандумов с Ливией. Меморандумы о взаимопонимании с Ливией не противоречат законодательству Турции и нормам международного права. Они основаны на картах, которые были подготовлены около 10 лет назад», — добавил он.(ТАСС)