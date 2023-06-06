Власти Турции собираются представить на рассмотрение законодательного органа страны проект изменений основного закона республики, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передает Daily Sabah. По его словам, это касается предложений, о которых Анкара сообщала еще до майских всеобщих выборов.

«Мы вновь вынесем на рассмотрение парламента наше предложение о внесении поправок в конституцию, которое мы актуализировали еще перед выборами», — пояснил Эрдоган.

Как указал президент Турции, новое правительство страны собирается реализовывать две концепции в рамках своей работы. Он также добавил, что одна касается стабильности в стране, а другая безопасности.

«Мы построим век Турции со стабильностью и безопасностью», — подчеркнул Эрдоган.

Отметим, что сегодня состоялось первое заседание нового кабмина Турции под председательством Эрдогана.