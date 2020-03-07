Эрдоган отправился в Брюссель для обсуждения ситуации с мигрантами

Президент Турции Тайип Эрдоган планирует посетить Брюссель 9 марта на фоне кризисной ситуации вокруг сирийских беженцев, которые начали пересекать границу Турции и ЕС. Об этом сообщила в пятницу администрация турецкого лидера.

«Наш президент планирует 9 марта посетить Брюссель с однодневным визитом», — отмечается в заявлении канцелярии.

Между тем ранее в пятницу Эрдоган провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, в ходе которых он сообщил о «необходимости пересмотреть соглашение Турции и ЕС по беженцам», поскольку оно «не выполняется».