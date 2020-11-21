Эрдоган отметил усилия России и Турции в урегулировании конфликта в Карабахе

Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая на форуме Галифакса по международной безопасности 21 ноября, заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе удалось остановить совместными усилиями Москвы и Анкары.

«Благодаря совместным усилиям с Россией мы смогли остановить кровопролитие в Карабахе, а также выработать соглашение, к которому не могли прийти в течение 30 лет», — отметил Эрдоган. Трансляция с мероприятия велась в прямом эфире в Twitter турецкого лидера.

Ранее в этот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки подвергнуть сомнению заявление лидеров Российской Федерации, Армении и Азербайджана неприемлемы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 18 ноября сообщил, что российские и турецкие военные будут участвовать в операциях по обеспечению безопасности людей в Нагорном Карабахе.

Вместе с тем еще 12 ноября Лавров разъяснил, что работа мониторингового центра России и Турции по Нагорному Карабаху будет осуществляться в дистанционном режиме с использованием беспилотников.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин, Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В частности, этот документ предусматривает миротворческую миссию от России в регионе, передачу Арменией Азербайджану ряда районов в Карабахе и возвращение беженцев.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил Баку с подписанием данного соглашения, назвав это «важнной победой на фронте и за столом переговоров» (iz.ru)