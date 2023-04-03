«Что делает посол [президента США Джо] Байдена? Он идет и навещает господина Кемаля. Как вам не стыдно, думайте головой. Вы посол. Ваш собеседник здесь — президент. С каким лицом после этого вы будете просить о встрече с президентом?» — приводит издание слова Эрдогана. «Наши двери для него закрыты <…>. Почему? Пусть знает свое место», — подытожил он.

Президентские выборы в Турции пройдут 14 мая вместе с парламентскими. Предыдущие президентские выборы состоялись 24 июня 2018 года. Победу на них одержал Эрдоган, набрав 52,6% голосов избирателей.