Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл в четверг в Азербайджан с целью участия в открытии Зангиланского международного аэропорта.

Самолет с турецким лидером на борту вылетел из Международного аэропорта Эсенбога в Анкаре.

Как сообщает Агентство Анадолу, главу государства провожали вице-президент Фуат Октай, губернатор Анкары Васип Шахин и другие официальные лица.

Президента Эрдогана в рамках визита в Азербайджан сопровождают вице-спикер Великого национального собрания (парламент) Джелал Айдын, глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, министр транспорта и инфраструктуры Адиль Караисмаилоглу, заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырым, пресс-секретарь ПСР Омер Челик, глава Управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун и пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.

Самолет с турецкой делегацией приземлится в Международном аэропорту, построенном в освобожденном от оккупации Зангиланском районе Азербайджана.

Эрдоган станет первым главой иностранного государства, который посетит новый аэропорт в Зангилане.

Международный аэропорт в Зангилане — вторая по счету воздушная гавань, построенная на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана.