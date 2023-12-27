Министр иностранных дел Ирана Хусейн Абдуллахиан отправился в Армению.

Как сообщает #, информацию распространило агентство Tasnim.

В рамках визита главы МИД в Ереван запланированы встречи с высокопоставленными официальными лицами Армении.

На переговорах основное внимание будет уделено рассмотрению путей расширения отношений в политической, экономической и культурной сферах, а также консультациям по важным вопросам Южно-Кавказского региона в рамках формата «3+3», включающего в себя сотрудничество между Азербайджаном, Турцией, Грузией, Ираном, Россией и Арменией.