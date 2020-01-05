Эрдоган объявил об отправке турецких военных в Ливию

«В задачи наших военных входят координационные действия. …Турецкие военные начали постепенно направляться, чтобы обеспечить безопасность легитимного правительства в Ливии», — сказал турецкий лидер в эфире телеканала CNN Turk.

Правительство национального согласия Ливии официально запросило военную помощь у Турции на фоне наступления ливийской национальной армии во главе с Халифой Хафтаром на Триполи. Отмечалось, что речь идет о «воздушной, наземной и морской» военной поддержке для отражения наступления. 2 января парламент Турции одобрил мандат на отправку турецких военных в Ливию.