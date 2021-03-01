Эрдоган объявил об отмене комендантских часов в некоторых городах Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в понедельник о начале процесса нормализации после введенных более чем три месяца назад ограничений из-за коронавируса.

«С 1 марта начинается контролируемый процесс нормализации. В провинциях с низким и средним риском полностью отменяются комендантские часы в выходные дни, а в провинциях с высоким и очень высоким риском ограничение на выход из дома будет действовать лишь в воскресенье. Комендантские часы [в будние дни] с 21:00 до 05:00 будут продолжены», — подчеркнул турецкий лидер.

Минздрав республики опубликовал карту Турции, в которой провинции поделены на четыре разных цвета: синий, желтый, оранжевый и красный. Цвета соответствуют обстановке с коронавирусом в конкретной провинции. Основным туристическим направлениям Турции, включая Анталью, Стамбул, Измир и Муглу, присвоен оранжевый цвет, что говорит о высокой степени риска. Ряд центральных провинций, включая Анкару, признаны регионами со средним риском, а самыми «безопасными» считаются провинции на юго-востоке республики на границе с Сирией.(ТАСС)