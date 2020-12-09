Эрдоган обвинил Францию в расистской риторике после скандала в Лиге чемпионов

Президент Турции Реджеп Эрдоган высказался о скандале, произошедшем на матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Истанбул Башакшехир».

На 16-й минуте румынский резервный арбитр Себастьян Колтеску, обращаясь к главному судье Овидиу Хацегану, назвал помощника главного тренера стамбульской команды Пьера Вебо negru, что переводится с румынского как «черный».

Слова четвертого судьи вызвали резкую реакцию на скамейке запасных «Истанбул Башакшехир». Вебо и нападающий команды Демба Ба обвинили Колтеску в расизме, после чего обе команды покинули поле и отказались продолжать матч.

«Такой подход непростителен. Мы продолжим придерживаться своей позиции. Франция стала страной, где усиливается расистская риторика и действия соответствующего характера», — цитирует Эрдогана Reuters.(Газета.Ru)