Для вступления в НАТО Финляндии и Швеции необходимо учесть обеспокоенность Турции в сфере безопасности. Иного выбора быть не может.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге перед вылетом на мадридский саммит НАТО во вторник в аэропорту «Эсенбога» в Анкаре.

Эрдоган напомнил, что Турция уже на протяжении 70 лет является членом НАТО. «Мы не случайная страна в Альянсе», — подчеркнул турецкий лидер.

Президент Турции сообщил, что по итогам четырехсторонней встречи (Турция, Швеция, Финляндия, НАТО) в Мадриде станет ясно, какова позиция скандинавских стран. «Мы ожидаем не пустословия, а конкретных результатов», — отметил он.

Президент далее сообщил, что сегодня утром провел телефонный разговор с главой Белого дома Джо Байденом.

«Байден изъявил пожелание вновь провести беседу сегодня вечером или завтра. Я не исключил подобной встречи», — сказал Эрдоган.

Глава государства напомнил, что одной из основных тем в повестке диалога Анкары и Вашингтона остается вопрос закупки Турцией самолетов F-16 и модернизации самолетов этого типа, уже имеющихся на вооружении ВВС Турции.

«Этот вопрос все еще остается открытым. Наблюдаем попытки затягивания процесса», — констатировал политик.

Турецкий лидер далее раскритиковал политику США в Сирии. Эрдоган задался вопросом: «Если Турция и США – два союзника по НАТО, то как все вооружение поставляется PYD (сирийское крыло террористов РКК – ред.)?».

Глава турецкого государства сообщил далее, что не собирается проводить в Мадриде какой-либо встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Эрдоган напомнил, что всего через 2-3 недели после визита в Турцию, организованного по его личному приглашению, премьер Греции с трибуны американского Сената обрушился с критикой на Анкару.

«Мы осведомлены об истинном лице властей Греции. Для тех, кто изворачивается и прибегает с различным уловкам в диалоге с Анкарой, наша позиция ясна. Поэтому в рамках саммита НАТО я не собираюсь встречаться с Мицотакисом. Мы ранее вышли из соглашения по Стратегическому совету высокого уровня Турция-Греция. Эта тема для нас закрыта. Все дальнейшие контакты зависят от действий греческого руководства», — сказал политик.