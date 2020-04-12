Эрдоган не принял отставку Сойлу

Президент Турции Тайип Эрдоган не поддержал заявление министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, в котором тот просил о своей отставке после неудачи с введением 48-часового комендантского часа в стране. Об этом говорится в распространенном в воскресенье коммюнике администрации турецкого лидера.

«Наш министр подал прошение об отставке нашему президенту. [Эрдоган] заявил, что не счел это требование подходящим, — отмечается в коммюнике. — Отставка министра внутренних дел не принята, он продолжит исполнять свои обязанности».

В заявлении подчеркивается, что Сулейман Сойлу «заслужил признательность турецкой нации за свою успешную работу». Эрдоган указал на его заслуги в борьбе с терроризмом, а также на его самоотверженную работу при различных стихийных бедствиях, которые происходили в стране.

В воскресенье Сойлу объявил в «Твиттере» об отставке и попросил прощения у руководства страны и всего турецкого народа. (ТАСС)