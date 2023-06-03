Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу не обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну, когда перечислял других руководителей государств и правительств, участвующих в церемонии инаугурации.

Эрдоган, как передает корреспондент ТАСС из президентского комплекса, сказал слова благодарности и приветствовал президентов и глав правительств ряда стран, в частности Азербайджана, Болгарии, Венесуэлы, Казахстана, Киргизии, Пакистана и Узбекистана, генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, руководителей ряда африканских стран. В это время гостелеканал Турции TRT показывал гостей, и в кадре появился Пашинян.

Жена и помощники подсказали Эрдогану, видимо, что он забыл кого-то поблагодарить. После этого он обратился к некоторым политикам, а также бывшему кандидату в президенты Синану Огану. Однако обращение к Пашиняну так и не прозвучало.

Эрдоган отметил, что «перечислять всех гостей не хватит времени и придется заново произносить речь». «Нас немного поджимает время. Позже на торжественном ужине у нас всех будет возможность поговорить», — сказал он.