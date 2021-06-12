Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен обсудить с турецким коллегой Р. Тайипом Эрдоганом ситуацию в Нагорном Карабахе, Сирии и Ливии на встрече перед саммитом НАТО, который пройдет в Брюсселе 14 июня. Об этом французский лидер сообщил на пресс-конференции в Париже, передает ТАСС.

«Непосредственно в преддверии саммита НАТО у меня будет встреча с президентом Турции. Это хорошая возможность провести обмен мнениями по ряду вопросов», — сказал Макрон. «У нас есть глубокие расхождения, мы о них знаем, но я считаю, что необходимо вести диалог», — отметил французский лидер. «Я хочу поговорить о ситуации в Сирии, Ливии, Нагорном Карабахе и отношениях Армении и Азербайджана», — заявил он. Макрон также сообщил, что «намерен обсудить сотрудничество в НАТО и правила поведения в отношениях между союзниками».

«Я также хочу рассказать о работе, которую ведет Франция против радикального исламизма и сепаратизма», — добавил французский президент.

Вот интересно, при личной встрече два этих политика способны осуществить какой-то прорыв в отношениях? Договориться о прекращении вражды (или конкуренции?) на каком-то ряде направлений? Например, прийти к определенному консенсусу в таких точках напряжения между ними, как Греция-Кипр и поствоенные реалии между Арменией и Азербайджаном. Возможно ли это? Или слишком уж сильны разногласия и противоречия между Францией и Турцией?

На эти вопросы # ответили европейские эксперты.

Александер Рар, профессор Института Международной Политики WeltTrends (Потсдам, ФРГ):

— Я думаю, что разногласия между Францией и Турцией уже настолько большие, что заключить компромисс невозможно. Может быть на каких-то очень базисных вопросах можно совместно остановиться – что нужно укреплять трансатлантические отношения, укреплять НАТО. То есть, по общим темам им можно будет договориться – по другим нет.

У Германии, например, уже годами ценностный конфликт с Турцией. Анкара движется в сторону ислама, исламского общества, а ФРГ наоборот, отказывается от всех религий и становится постмодернистским трансгуманистическим обществом.

Я думаю, что у Макрона очень много обид на Эрдогана, и наоборот. Действительно по всем вопросам. Азербайджан — это скорее союзник Турции, Армения – скорее Франции (там сильная армянская диаспора). В Ливии Франция и Турция тоже стоят по разные стороны баррикад, поддерживают абсолютно разные силы в идущей там гражданской войне.

И нельзя забывать, что Макрон был одним из немногих западных лидеров, который косвенно, но все равно четко предложил Греции помощь и поддержку против Турции.

Так что конфликты там очень серьезные, и не думаю, что они могут быстро разрешиться. Это всё свидетельствует о том, что в Европе на самом деле наблюдаются разногласия, которые уже привели к тому, что у отдельных сильных игроков этой части света появляются свои собственные геополитические интересы.

Стейнар Гил, западноевропейский дипломат в отставке, экс-посол Королевства Норвегия в Азербайджане:

— Да, у Макрона и Эрдогана глубокие расхождения, и да, необходимо вести диалог. Однако, названные Макроном темы достаточно сложны, и не следует быть чересчур оптимистичным относительно сближения взглядов по ним.

При обсуждении поствоенных реалий Нагорного Карабаха Эрдоган, наверное, поднимет вопрос о минных полях, а Макрон о возвращении армянских военнопленных. Есть надежда, что два президента смогут договориться повлиять на Азербайджан и Армению с тем, чтобы они пришли к решению этих болезненных вопросов.

Можно также ожидать, что Макрон при обсуждении правил поведения между государствами-членами НАТО поднимет вопрос покупки Турцией у России зенитно-ракетных комплексов С-400.