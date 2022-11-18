Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом, по информации Агентства Анадолу, сообщает в пятницу Управление по связям Администрации президента Турции.

Обсуждены события, связанные с войной между РФ и Украиной, а также «зерновым коридором».

Президент Эрдоган поблагодарил Владимира Зеленского за конструктивную позицию по вопросу продления Стамбульского соглашения о вывозе зерна из портов Украины.

Турецкий лидер отметил, что сторонам удалось наработать позитивный опыт относительно «зерновой сделки» и обмена пленными.

Он указал, что распространение такого взаимопонимания на переговорный трек, в первую очередь касающийся прекращения огня, пошло бы на пользу всем заинтересованным сторонам.

Президент Эрдоган также поблагодарил коллегу за соболезнования в связи с гибелью людей в результате недавнего теракта в Стамбуле.

Владимир Зеленский в свою очередь прокомментировал итоги телефонного разговора с президентом Турции в Twitter.

По его словам, в ходе беседы была дана высокая оценка достижению соглашения о продлении «зерновой сделки».

«Я поблагодарил за поддержку нашей инициативы «Зерно из Украины» и заверил, что Украина останется гарантом продовольственной стабильности», — написал он.

Зеленский сообщил, что также обсуждались вопросы безопасности и сотрудничества в области энергетики.