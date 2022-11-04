Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в резиденции «Долмабахче» в Стамбуле. Об этом, как информирует Агентство Анадолу, сообщает Управление по связям Администрации президента Турции.

В ходе встречи обсуждены война между РФ и Украиной и агрессивные действия Греции в регионе Эгейского моря.

Также затронут ход реализации Трехстороннего меморандума между Турцией, Швецией и Финляндией относительно заявок Стокгольма и Хельсинки на вступление в НАТО.

Президент Эрдоган отметил, что в результате дипломатических контактов высокого уровня, осуществленных Анкарой с Россией и Украиной, удалось добиться возобновления работы «зернового коридора»,

Глава государства отметил, что Турция намерена сфокусировать усилия на продлении «зернового соглашения».

Турецкий лидер подчеркнул необходимость возобновления переговоров для скорейшего прекращения боевых действий между РФ и Украиной и поиска справедливого урегулирования конфликта.

Касаясь отношений Анкары и Афин, он подчеркнул, что Турция не несет ответственности за рост напряженности в регионе.

Турецкий лидер указал на необходимость призвать Грецию к здравомыслию и диалогу.

По словам президента Эрдогана, темпы и сроки процесса ратификации турецкой стороной меморандума по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО будут определяться шагами, которые будут предприняты этими странами в направлении выполнения положений данного документа.

На встрече присутствовали супруга президента Турции Эмине Эрдоган и супруга генсека НАТО Ингрид Шулеруд.