Эрдоган и Рухани обсудили Карабах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с иранским коллегой Хасаном Рухани, в ходе которого обсуждались развитие двусторонних связей и сотрудничество в борьбе с терроризмом, а также региональная проблематика с акцентом на армяно-азербайджанский конфликт и ситуацию в Сирии. Об этом, как информирует Агентство Анадолу, говорится в сообщении Управления по связям с общественностью АП Турции.

Президент Эрдоган подчеркнул, что нападения на мирное население Азербайджана со стороны Армении, спровоцировавшей кризис своей агрессией и оккупацией азербайджанских территорий, являются военными преступлениями. Турецкий лидер заявил, что в этом вопросе важно разграничивать правых и неправых, оккупантов и подвергшихся оккупации.

Глава турецкого государства отметил также, что в Анкаре рассматривают тесное сотрудничество и солидарность с Ираном не только сквозь призму общих интересов, но и закона добрососедских отношений.