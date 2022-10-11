Анкара ожидает встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина в Астане, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

По информации источника, встреча может состояться 12 октября на полях Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

«В среду в Астане, в столице Казахстана президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил возможность встречи Путина с Эрдоганом в Астане, на полях СВМДА. Он отметил, что у Путина запланирована поездка в Астану.

Представитель Кремля также указал, что Москва не получала никаких конкретных предложений насчет возможных переговоров России с Францией, Великобританией, Германией и США на территории Турции, однако этот вопрос могут обсудить с Эрдоганом в Астане в рамках СВМДА.

СВМДА — форум по укреплению сотрудничества, направленного на обеспечение мира, безопасности и стабильности в Азии.