Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита в астанинском формате в Тегеране обсудили вопросы по сирийскому урегулированию, ситуацию в Карабахе и двустороннюю повестку, передает ТАСС.

«Много вопросов и по сирийскому урегулированию, перспективные крупные двусторонние проекты движутся, развиваются. В поле нашего зрения находится и другой важный вопрос — ситуация в Карабахе», — сказал Путин.

По словам российского лидера, отношения России и Турции развиваются, «несмотря ни на что, растет товарооборот, причем очень значительными темпами». Путин также выразил удовлетворение тем, что на полях саммита астанинской «тройки» у него и Эрдогана есть возможность провести двустороннюю встречу, потому что вопросов накопилось очень много.