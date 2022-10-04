6 октября Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на встрече лидеров Европейского политического сообщества в Праге.

Как передает АПА, об этом сообщает турецкое издание «Sabah» со ссылкой на свои источники.

По информации издания, в ходе встречи Эрдоган обсудит с Пашиняном турецко-армянские отношения, в том числе возможность проведения встреч спецпредставителей не в третьих странах, а в Турции и Армении.

Сообщается, что на встрече также, что будет обсуждаться вопрос ввода в эксплуатацию Зангезурского коридора.