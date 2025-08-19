Глава МИД Армении Арарат Мирзоян с 25-го по 27-ое августа проведет ежегодное совещание с аккредитованными в зарубежных странах армянскими послами в Сюникской области, сообщают армянские СМИ.

Он проинформирует послов о деталях проекта Зангезурского коридора ( «Маршрут Трампа»), по которому была достигнута договоренность в Вашингтоне 8 августа между главами США, Азербайджана и Армении.

Отмечается, что в эти же дни в Сюнике будут находиться и аккредитованные в Армении послы зарубежных стран, для них также планируется провести «ознакомительную» поездку.