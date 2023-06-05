Судя по развитию последний событий в армяно-азербайджанском урегулировании, Россия уступила первенство Западу и в настоящее время стремится достичь разблокировки транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией.

Так, 2 июня заместитель председателя российского правительства Алексей Оверчук по итогам заседания рабочей группы России, Азербайджана и Армении, которая прошла в Москве под сопредседательством вице-премьеров стран, заявил о том, что Москва констатирует существенный прогресс в согласовании разблокирования транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией.

В частности, он отметил, что достигнуто понимание относительно реализации конкретных шагов по восстановлению железнодорожного сообщения по маршруту Араздейен — Джульфа — Мегри — Горадиз. С конца 2020 года о восстановлении этого железнодорожного участка, который иначе именуется Зангезурским коридором, было довольно много разговоров на официальном уровне, однако дело так и не сдвигалось с мертвой точки.

Сейчас же сложившаяся в связи с российско-украинским конфликтом геополитическая ситуация делает создание Зангезурского коридора важным для России. Дело в том, что 17 мая текущего года состоялась церемония подписания российско-иранского соглашения о сотрудничестве по финансированию проектирования, строительства и поставок товаров и услуг для создания участка железной дороги Решт-Астара. В своем выступлении российский лидер Владимир Путин заявил, что рассчитывает на то, что вскоре удастся подготовить и заключить соглашение между Москвой, Баку и Тегераном о сотрудничестве в развитии железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок по маршруту «Север – Юг».

Согласно информации, российские порты не справляются с растущим грузопотоком по морскому маршруту коридора «Север-Юг» из-за нехватки причалов, терминалов, кранов и другой инфраструктуры в Астрахани, малого числа судов на рейсах Иран – Россия, заторов в обмелевшем Волго-Донском канале. И в целях улучшения возникшей ситуации в связи с растущим объемом грузоперевозок необходимо соединить железные дороги Азербайджана, России и Ирана, достроив 170-километровый участок Решт-Астара.

По прогнозам Минэкономразвития России, в 2023 году рост грузопотока по «Север – Юг» по сравнению с 2022 годом увеличится на 35% — до 19,5 млн тонн, а к 2030 году — увеличится до 31,7 млн тонн.

На сегодняшний день в условиях жесткой санкционной политики Запада для российской экономики новую актуальность обрели страны Персидского залива, Индия и Восточная Африка, а главным преимуществом в работе с ними стал транспортный коридор «Север — Юг», ведущий из Санкт-Петербурга в Мумбаи. Запланированный еще в конце 90-х маршрут, долгое время не был приоритетным для России проектом по причине крупных вложений и их долгой окупаемости. В настоящее время «Север — Юг» претендует на статус едва ли не главной торговой артерии для России.

Коридор «Север-Юг» не только соединяет Россию со странами прикаспийского региона, но и находится на пересечении других важных логистических маршрутов, ведущих в Китай через Центральную Азию и в Турцию через Иран и Азербайджан. Вместе они представляют собой Евразийский транспортный хаб, выступающий ключом как к межконтинентальной, так и внутренней торговле региона. Таким образом в нынешних условиях проект «Север — Юг», а также скорейший запуск Зангезурского коридора имеет стратегическое значение для России.

Этим и объясняется то, что Путин на саммите ЕАЭС в Москве 25 мая затронул вопрос разблокировки транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией.

Проект «Север — Юг» всегда испытывал трудности в Каспийском регионе, где он имеет три основных маршрута: «Транскаспийский» – с использованием портов России, Ирана, Азербайджана, Казахстана и Туркменистана, «Восточный» и «Западный» – по железной дороге вокруг Каспийского моря.

«Транскаспийский» путь является самым длительным по сроку доставки грузов и самым дорогим, что ранее не позволяло использовать весь его потенциал из-за наличия более дешевых маршрутов. Кроме того, на этом направлении у России долгие годы не было специализированного контейнерного флота на Каспийском море и прямой контейнерной линии, а практически все суда характеризовались высокой степенью износа.

«Восточный» маршрут через Казахстан и Туркменистан, в свою очередь, ограничен пропускной способностью перевалки грузов в год не более 10 млн тонн и требует значительных вложений в реконструкцию его отдельных участков. Если добавить к этому нестабильность в регионе из-за ситуации в Афганистане, то данное направление вызывало определенное недоверие и у отправителей грузов, и у транспортных компаний, предпочитающих использовать более спокойные и традиционные маршруты.

Основной проблемой «Западного» маршрута считается отсутствие участка железной дороги, связывающего Иран и Азербайджан между городами Астара и Решт, из-за чего товары приходится перегружать и везти автомобильным транспортом, что увеличивает и время, и стоимость доставки.

В 2008 году стороны согласовали условия создания консорциума по строительству железной дороги Казвин – Решт – Астара, а еще через три года ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и «Иранские железные дороги» (RAI) подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании по реализации проекта строительства железнодорожной линии Решт – Астара (Иран) – Астара (Азербайджан). Тогда планировалось начать строительные работы через год, но из-за проблем технического и финансового характера все планы так и остались на бумаге. Очередная попытка начать строительство была предпринята в 2018 году, когда Азербайджан предоставил Ирану кредит в 500 млн долларов, но этому помешали западные санкции против Тегерана.

Ситуация резко изменилась после начала военной агрессии России против Украины в феврале 2022 года. На строительство железнодорожного участка Решт-Астара российская сторона предоставит кредит на 1,3 млрд евро, при этом общая стоимость совместного проекта оценивается в сумму порядка 1,6 млрд евро. Все это говорит о высокой заинтересованности России к данному проекту, который получил новый импульс после войны против Украины и последовавшими за ней антироссийскими санкциями.

Новые геополитические реалии оказались очень удачными для Азербайджана, превратив страну в ключевое звено логистических маршрутов, связывающих не только Север и Юг, но Запад и Восток. Вдобавок, интересы Азербайджана по скорейшему открытию Зангезурского коридора совпадают с намерением России заполучить альтернативный маршрут для торговли с Турцией.

Об этом ярко свидетельствуют статистические данные. Согласно данным Института статистики Турции, с начала 2023 года Россия стала лидером по объемам экспорта в эту страну, поставив товаров и услуг на сумму 9,26 млрд долларов. По мнению экспертов, товарооборот между Россией и Турцией с нынешних 68 млрд может вырасти до 100 млрд долларов уже в ближайшее время. И соответственно Россия не намерена в условиях жестких антироссийских санкций упускать свои возможности.