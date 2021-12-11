Социальные сети, воспринимавшиеся на первых порах «символами свободы», со временем превратились в одну из основных угроз для демократии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в субботу к участникам двухдневного Международного саммита по стратегическим связям (Stratcom Summit ’21) в Стамбуле, сообщает Анадолу.

«На фоне роста проявлений виртуального фашизма и потоков лживой информации, демократически развитые страны, подобные Турции, должны сохранять бдительность», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что активное развитие технологий и виртуального пространства влияет на формирование социальной среды современных обществ. «С ростом интереса к социальным сетям, набирают обороты потоки лжи, сфабрикованных новостей и дезинформации. Ввиду отсутствия эффективных механизмов контроля над виртуальным пространством, жизни миллионов людей по всему миру омрачаются распространением ложных новостей. Проблема дезинформации вышла за рамки нацбезопасности отдельных государств. достигнув масштабов глобальной угрозы безопасности», — сказал Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что вне зависимости от финансовой мощи, международного статуса и амбиций, никто — ни одна компания не может ставить себя выше закона.

Вопреки кругам, ставящим себя выше законности в мире, Турция продолжит решительную борьбу по обеспечению открытости и прозрачности информационной среды и платформ общения, заверил глава государства. «Мы стремимся максимально правильно и объективно информировать людей, по возможности пресекаем потоки дезинформации и пропаганду лжи», — сказал Эрдоган, подчеркнув недопустимость манипуляций обществыенный мнений.