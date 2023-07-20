Президент Палестины Махмуд Аббас и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетят Турцию на следующей неделе.

Об этом сообщает АПА со ссылкой на пресс-службу президента Турции.

«В течение недели президент Реджеп Тайип Эрдоган отдельно примет в Турции президента Палестины Махмуда Аббаса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Лидеры, которые приедут в нашу страну по приглашению президента Эрдогана, обменяются мнениями по региональным и глобальным проблемам», — говорится в сообщении пресс-службы президента Турции.

Аббас отправится в Турцию 25 июля, а Нетаньяху-28 июля.