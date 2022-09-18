Фактический правитель Саудовской Аравии, наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд не будет присутствовать на похоронах королевы Великобритании Елизаветы II, который пройдут 19 сентября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в МИД Великобритании.

Изменение было внесено Саудовской Аравией, указал собеседник агентства.

По его информации, вместо Мухаммеда бен Салмана Саудовскую Аравию будет представлять принц Турки бин Мохаммед аль Сауд, который занимает пост государственного министра и является членом кабинета министров с 2018 года, а также внуком покойного короля Фахда.

Как отмечает агентство, Великобритания пригласила глав государств своих союзников, но решение о том, кого отправить на похороны королевы, зависит от самих стран.

Представитель Саудовской Аравии на похоронах будет внимательно следить за любыми признаками дальнейшего потепления дипломатических отношений, которые ухудшились после убийства журналиста Джамаля Хашогги, подчеркивает агентство. По данным разведки США, оно было одобрено наследным принцем.